Mısır, Katar ve Türkiye'den Gazze için sürpriz plan!

Mısır, Katar ve Türkiye’den Gazze için sürpriz plan!

Gazze'deki soykırım ortasında, Mısır, Katar ve Türkiye üçlüsü masaya tarihi bir ateşkes planı koydu. Esir takasından Hamas’ın silah faaliyetlerini donduracak maddelere kadar uzanan teklif, Kahire’de Hamas liderliğine sunulmak üzere hazırlandı.

Mısır, Katar ve Türkiye üçlüsü Gazze için masaya yeni bir ateşkes teklifi koydu. Middle East Eye'in iddiasına göre plan, hem esir takasını hem de Hamas’ın silah faaliyetlerini donduracak kritik maddeleri içeriyor.

KAHİRE'DE KRİTİK BULUŞMA

Sky News Arabia’ya konuşan kaynaklar, teklifin Hamas liderliğine sunulmak üzere hazırlandığını ve özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal gerekçelerini ortadan kaldırmayı” hedeflediğini iletti.

Hamas Siyasi Büro yetkilisi Halil el-Hayya’nın, 12 Ağustos akşamı Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire’ye geldiği öğrenildi.

ABD ARABULUCULUĞU DEVREDE

Plan, Hamas tarafından kabul edilirse önce ABD’li arabulucuya iletilecek, ardından İsrail tarafına sunulacak. Teklif, yaşayan tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, buna karşılık bir grup Filistinli mahkûmun salıverilmesini ve tutulanların naaşlarının iadesini öngörüyor.

HAMAS'A YENİ KONUŞLANMA HARİTASI

Anlaşmaya göre Hamas, nihai çözüm sağlanana kadar Arap-ABD gözetimi altında, İsrail ordusunun belirleyeceği yeni konuşlanma haritasını kabul edecek. Bu süreçte Hamas’ın askeri kanadı faaliyetlerini durduracak, silah kullanımı tamamen yasaklanacak. Türkiye ve diğer arabulucular, bu geçiş sürecinin garantörü olacak.

