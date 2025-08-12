Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa İsraillileri ülkeden kovuyor! Vizeleri iptal edildi

Fransa İsraillileri ülkeden kovuyor! Vizeleri iptal edildi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Fransa İsraillileri ülkeden kovuyor! Vizeleri iptal edildi
Dünya Haberleri

Fransa, Paris’te görev yapan İsrailli El Al uçuş güvenlik görevlilerinin çalışma vizelerini sessizce iptal etti. Altı aydır yenilenmeyen vizeler yüzünden bazı görevliler ülkede izinsiz kalırken, bazıları ise diplomatik statüye sığınmak zorunda kaldı.

Fransa, Gazze savaşı geriliminin ortasında, Paris’te görev yapan El Al uçuş güvenlik görevlilerinin çalışma vizelerini sessizce sona erdirdi. 

VİZE YENİLEMELERİ 6 AYDIR DURDU

Son altı aydır Fransız yetkililer, İsrail büyükelçiliği aracılığıyla çalışan El Al güvenlik personelinin vizelerini yenilemeyi reddediyor. 

Daha önce verilen vizeler, İsrailli görevlilerin Fransa’da yasal olarak yaşamalarına ve çalışmalarına imkân tanıyordu. Şimdi ise bazı görevliler ülkede geçerli izinleri olmadan kalmak zorunda kalırken, bazıları diplomatik vizeye yöneldi.

AFP'ye konuşan Fransız diplomatik kaynaklar, vize yenilemelerinin durmasının, Gazze savaşı nedeniyle ve Paris makamları içindeki “İsrail karşıtı” eğilimlerle bağlantılı olduğunu öne sürdü. 

MACRON'DAN NETANYAHU'YA 'FELAKET' UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar gecesi düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde işgal planını genişletmesine  ateş püskürdü. Macron, “Bu, gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket ve sonsuz bir savaşa doğru bir adımdır” dedi.

Macron, İsrailli rehineler ve Gazze halkının bu stratejinin ilk kurbanları olacağını belirterek, “İsrail hükümeti savaşı kalıcı bir ateşkesle durdurmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Filistin devletini kurmak, varlığını garanti altına almak ve İsrail tarafından tam olarak tanınmasını sağlamak Ortadoğu’da güvenlik için esastır” diyen Macron’un sözleri, İsrail-Filistin meselesinde Fransa’nın pozisyonunu netleştirdi.

