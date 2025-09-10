Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Wall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta

Wall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta

Wall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta
İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas liderlerine yönelik hava saldırısı, bu kez ABD basınında geniş yankı buldu. Wall Street Journal, Türkiye ve Mısır’ın haftalar önce Hamas’ı hedef alınabilecekleri konusunda uyardığını yazdı. Kritik bilgi, saldırıdan sonra ilk kez Turkiyegazetesi.com.tr/tarafından gündeme getirilmişti.

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas siyasi liderliğine düzenlediği saldırı gündemdeki yerini korurken, Wall Street Journal (WSJ) çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazeteye göre, Türkiye ve Mısır, Hamas Politbürosu'nu haftalar öncesinden güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyardı.

Wall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta - 1. Resim

10 JET, KATAR'DAKİ EVE FÜZE YAĞDIRDI

WSJ'nin haberine göre saldırı, Hamas'ın siyasi liderlerinin Gazze’deki ateşkes önerisini görüşmek üzere toplandığı bir konuta yönelik gerçekleştirildi. İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 10 savaş uçağı, Katar hava sahası dışından uzun menzilli füzeler fırlattı. Operasyon sırasında ne Suudi Arabistan ne de Birleşik Arap Emirlikleri hava sahası ihlal edildi.

ABD'YE SADECE DAKİKALAR ÖNCEDEN BİLDİRİLDİ

ABD'li yetkililer, WSJ’ye yaptıkları açıklamada, İsrail’in saldırıdan sadece dakikalar önce Washington’u bilgilendirdiğini ancak hedefin açıkça belirtilmediğini söyledi. 

Saldırının müzakere sürecine ev sahipliği yapan bir ülkede gerçekleşmesi nedeniyle uluslararası tepkilerin artmasına neden oldu.

HAMAS LİDERLERİNE ÖNCEDEN UYARI: GÜVENLİĞİ ARTIRIN

Türkiye ve Mısır’ın, saldırıdan önce Hamas’ın Doha’daki üst düzey liderliğini hedef olabilecekleri yönünde uyardığı öne sürüldü. 

Wall Street Journal, "“Türkiye ve Mısır, Hamas’ın Doha’daki liderlerini hedef olabilecekleri konusunda önceden uyardı, ancak bu uyarıların ne ölçüde dikkate alındığı belirsiz.” ifadelerine yer verdi.

Wall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta - 2. Resim

İLK OLARAK TURKİYEGAZETESİ.COM.TR DUYURMUŞTU

Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Hamas yetkilileri, güvenlik protokolünün bir üst seviyeye çıkarıldığını ve Türk İstihbarat Teşkilatının (MİT) müzakere heyetine saldırı öncesi haber verdiğini açıkladı. Ankara’nın İsrail uçaklarının seyir sürecini özel bir ekiple izleyip Filistin temsilcilerine haber vermesi katliamı engelledi.

İsrail, heyetin bulunduğu binayı 10 füze ile vurdu fakat Türk istihbaratı sayesinde Siyonist oyun bozuldu ve Hamas liderleri sağ kurtuldu. Kalleş saldırıda Hamas lideri Halil el-Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye’nin de aralarında olduğu bazı kişiler kurtarılamadı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Doha’daki saldırı, başta Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere pek çok ülkenin sert kınamasına neden oldu. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de basına yaptığı açıklamada "İsrail'e olan ikili desteğimizi askıya alacağız" dedi.

Kaynak: Dış Haberler

