ABD, İsrail’in Doha’daki saldırısında rol aldı mı?

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırı, Washington’un rolü konusunda tartışma başlattı.

CNN’e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail füzeleri ateşlendikten sonra haberdar olduklarını ve “etki etme şanslarının olmadığını” söyledi.

DÜNYA MEDYASI: ABD'DEN YEŞİL IŞIK

İsrail ve uluslararası medya kuruluşları ise saldırının ABD yönetimiyle önceden koordine edildiğini ya da Trump tarafından onaylandığını öne sürdü.

İsrail’in Channel 12 televizyonu, bir yetkilinin Washington’a bilgi verildiğini ve Trump’ın operasyona “yeşil ışık” yaktığını doğruladığını bildirdi. Ynet News ve Middle East Eye da saldırının ABD ile önceden koordine edildiğini yazdı.

HAMAS: TRUMP'IN ATEŞKES TEKLİFİ BİR ALDATMACAYDI

Hamas, saldırı sırasında heyetin ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisini tartıştığını paylaştı.

Yetkililer, bu teklifin bir “aldatmaca” olduğunu ve üyeleri saldırı için tuzağa çekmeyi amaçladığını iddia etti.

BEYAZ SARAY'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapmayan Beyaz Saray, iddialara doğrudan cevap vermedi. Basın Sekreteri Karoline Leavitt’in ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

NETANYAHU: OPERASYON TAMAMEN İSRAİL'E AİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ise saldırının tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu olduğunu savundu:

“İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve İsrail tüm sorumluluğu üstleniyor.”