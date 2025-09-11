Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Netanyahu'yu telefonda azarladı!! Tel Aviv, Doha'da Washington'un diplomasisini sarstı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile sert bir telefon görüşmesi yaparak, Katar'da Hamas'ı hedef alma kararının akıllıca olmadığını söyledi. Hamas'a karşı mücadeleyi desteklediğini vurgulayan Trump, söz konusu saldırıların ABD-Katar ilişkilerinde kırılmaya yol açabileceğini ifade etti.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Trump, İsrail'in ABD'nin uyarısı olmadan Katar'daki Hamas liderlerini vurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sert bir telefon görüşmesi yaptı.

WSJ'nin haberi göre; Doha'ya yapılan saldırılar hem Trump'ı hem de Katar'ı öfkelendirdi.

"ABD-KATAR İLİŞKİLERİNE RİSKE ATTI"

Netanyahu, saldırı için çok kısa bir zaman aralığı olduğunu söyledi. Trump, hazırlıksız yakalanmanın verdiği hayal kırıklığıyla, bunun barış çabalarını ve ABD-Katar ilişkilerini riske attığı konusunda uyardı.

WASHINGTON İMAJIN KONUSUNDA ŞÜPHELİ

Trump, gerginliğe rağmen İsrail'in Hamas'a karşı savaşını desteklemeye devam ediyor ancak İsrail'in küresel imajını ve ABD'nin diplomatik hedeflerini korumak için saldırıların azaltılmasını istiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

