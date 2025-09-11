Trump, Netanyahu'yu telefonda azarladı!! Tel Aviv, Doha'da Washington'un diplomasisini sarstı

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Trump, İsrail'in ABD'nin uyarısı olmadan Katar'daki Hamas liderlerini vurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sert bir telefon görüşmesi yaptı.

WSJ'nin haberi göre; Doha'ya yapılan saldırılar hem Trump'ı hem de Katar'ı öfkelendirdi.

"ABD-KATAR İLİŞKİLERİNE RİSKE ATTI"

Netanyahu, saldırı için çok kısa bir zaman aralığı olduğunu söyledi. Trump, hazırlıksız yakalanmanın verdiği hayal kırıklığıyla, bunun barış çabalarını ve ABD-Katar ilişkilerini riske attığı konusunda uyardı.

WASHINGTON İMAJIN KONUSUNDA ŞÜPHELİ

Trump, gerginliğe rağmen İsrail'in Hamas'a karşı savaşını desteklemeye devam ediyor ancak İsrail'in küresel imajını ve ABD'nin diplomatik hedeflerini korumak için saldırıların azaltılmasını istiyor.