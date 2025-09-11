Doha ile diploması trafiği! Türkiye yakın takipte

HABER MERKEZİ ANKARA - İsrail’in, ABD ve Türkiye’nin Orta Doğu’daki en yakın müttefiklerinden Katar’da Hamas heyetine yapılan saldırıyı Ankara yakından takip ediyor. İsrail’in vurduğu binanın Türkiye’nin ve Fransa’nın büyükelçiliklerine yakın olduğu belirtilirken Türkiye saldırıya sert tepki verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörizmi devlet politikası hâline getiren İsrail’in Katar’daki saldırısını lanetledi, Katar Şeyhi’yle telefon görüşmesinde “yanındayız” mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından hemen Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği ile temasa geçti. Büyükelçilik İsrail’in Doha’daki saldırısına ilişkin gelişmeleri yakından takibe aldı.

HEM SİVİL HEM DE ASKERÎ YATIRIMLAR

Türkiye-Katar arasında hem sivil hem de askerî yatırımlar bulunuyor. Türkiye’nin Katar’daki varlığı, Körfez’deki kriz zamanlarında Doha yönetimine açık bir destek anlamı taşıyor. 2017 yılında başkent Doha’da kurulan Tarık bin Ziyad Kışlası, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk daimî askerî üssü olma özelliğini taşıyor.

Daha sonra Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adını alan üs, Türk-Katar ortak askerî tatbikatları, eğitim ve lojistik destek için kullanılıyor. Kara kuvvetlerince yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve kabiliyet paylaşımının deniz ve hava unsurlarınca da gerçekleştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları kuruldu.

Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla sınıfı karakol gemisi ve Hava Unsur Komutanlığı için de 6 adet F-16 uçağı Katar’a intikal etti. İki gemi ile 6 adet F-16 savaş uçağının, kalıcı olarak Katar’da bulunmasına karar verilirken bazı dönemlerde bu üste 3 bine yakın Türk askerî personelinin görev yaptığı belirtiliyor.