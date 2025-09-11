Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD için çarpıcı nüfus raporu: Artış hızla yavaşlıyor

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 2025-2055 dönemine ilişkin demografik projeksiyonlarını revize etti. Rapora göre nüfus artışı tarihsel ortalamanın çok altında kalacak, 2031’den sonra ise ölümler doğumları geçecek.

CBO, 2025-2055 dönemine ilişkin demografik görünümün güncellendiği yeni raporunu yayımladı.

Son demografik projeksiyonlarını ocak ayında yayımlayan CBO, net göç ve doğurganlık oranına ilişkin tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

TRUMP DÖNEMİNDEKİ KARARLAR ETKİLİ OLDU

CBO'nun raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak'tan bu yana alınan idari kararların ülkedeki göçmen sayısına ilişkin projeksiyonlarda düşüşe yol açan en büyük etken olduğu aktarıldı.

ABD NÜFUSU YAVAŞ BÜYÜYECEK

ABD'nin 2025'te 350 milyon olan nüfusunun 2055'te 367 milyona çıkmasının öngörüldüğü ifade edilen raporda, gelecek 30 yıldaki artışın önceki projeksiyonlara kıyasla daha düşük ve daha yavaş olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, bu durumun net göç ve doğurganlık oranlarındaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandığı vurgulandı.

Nüfusun yılda ortalama yüzde 0,2 arttığı belirtilen raporda, bu oranın 1975-2024 döneminde görülen yıllık ortalama yüzde 0,9'luk büyüme hızının beşte birinden az olduğu aktarıldı.

DOĞUM VE ÖLÜM DENGESİ DEĞİŞİYOR

Raporda, yıllık doğum sayısının 2030’a kadar ölüm sayısını aşmasının öngörüldüğü, 2031’den itibaren ise ölümlerin doğumları geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

