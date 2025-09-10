Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de mortgage faizinde düşüş! Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyede

ABD'de mortgage faizinde düşüş! Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de mortgage faizinde düşüş! Ekim 2024&#039;ten bu yana en düşük seviyede
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,49 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken başvurular yüzde 9,2 arttı.

 

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 9,2'lik artış kaydetti. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 12 yükseldi.

MORTGAGE FAİZLERİ DÜŞTÜ 

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,64'ten yüzde 6,49'a geriledi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,84'ten yüzde 5,70'e indi.

ABD'de mortgage faizinde düşüş! Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyede - 1. Resim

EKİM 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE 

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret eden verilerle tahvil faizlerinin düşmesi sonucu art arda ikinci haftada gerilediğini belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının son iki haftada 20 baz puan düştüğünü ifade eden Kan, söz konusu oranın Ekim 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indiğini aktardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siirt fıstığında verim yüzde 80 düştü! Çiftçinin kaybı çok büyük - EkonomiVerim yüzde 80 düştü! Çiftçinin kaybı çok büyükYeniköy Kemerköy Enerji ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında iş birliği yapıldı - EkonomiZeytin ağaçlarına sıkı takipGözler Merkez'in faiz kararında! AA, Foreks, TCMB ve Bloomberg anketleri... İşte ekonomistlerin tahminleri - Ekonomiİşte ekonomistlerin faiz tahminleriRekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahmin - EkonomiAltın fiyatları için yeni tahminBakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek  - EkonomiBakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşmaServetine 70 milyar dolar daha eklendi! Elon Musk'ın peşinde! Dünyanın en zengin kişisi değişebilir  - EkonomiDünyanın en zengin kişisi değişebilir 
Sonraki Haber Yükleniyor...