Gözler Merkez'in faiz kararında! AA, Foreks, TCMB ve Bloomberg anketleri... İşte ekonomistlerin tahminleri

Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TEMMUZDA 300 BAZ PUAN İNDİRİM YAPILMIŞTI

Merkez Bankası 24 Temmuz tarihinde açıkladığı faiz kararında 300 baz puanlık indirime gitmişti. Böylece politika faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekilmişti.

Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir." denilmişti.

BEKLENTİ 200-300 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Milyonlar yarın açıklanacak eylül ayı faiz kararına odaklanırken, Merkez'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Piyasada genel beklenti 200-300 baz puan arasında indirim yönünde olurken, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 24 ekonomistin 18'i gösterge faizin 200 baz puan indirileceğini öngördü. 4 ekonomist haftalık repo faizinde 250 baz puan indirim beklerken, ekonomistlerden 2'si ise faizin 300 baz puan indirileceği görüşünü savundu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 40'a çekilmesi yönünde oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT’nin Eylül ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi geçtiğimiz günlerde revize edildi. Ankete katılan ekonomistlerin faiz indirim beklentisi 250 baz puan oldu. Buna göre faizin yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye düşürülmesi bekleniyor. Bir önceki ankette bu indirimin 200 baz puan olması öngörülüyordu.