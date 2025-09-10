Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tasarruf kararı aldılar! İlaç devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Tasarruf kararı aldılar! İlaç devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tasarruf kararı aldılar! İlaç devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü zayıflama ilacı Wegovy'i Novo Nordisk, tasarruf yapmak için çarpıcı bir karar aldı. Danimarkalı ilaç şirketi bu kapsamda 9 bin çalışanın işine son verecek.

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Dev şirket yeniden yapılandırma kapsamında 9 bin çalışanın işine son verdi.

1,26 MİLYAR DOLAR TASARRUF HEDEFLENİYOR

Dünya genelinde kullanılan zayıflama ilacı Wegovy'i üreten şirket, yeniden yapılandırma kapsamında 1,26 milyar dolar tasarruf hedefliyor.

Tasarruf kararı aldılar! İlaç devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak - 1. Resim

DÜNYA GENELİNDE 78 BİN 400 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Şirketin dünya genelinde 78 bin 400 çalışanı bulunuyor. Şirket merkezinin bulunduğu Danimarka'da 5 bin kişinin işine son verecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir tarafta sağanak bir tarafta sıcak hava! Meteoroloji bölge bölge uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez bankalarından altın yığınak - EkonomiMerkez bankalarından altın yığınakTürk Telekom’u D’S damat giydirecek - EkonomiTürk Telekom’u D’S damat giydirecekBasit usul tarih oluyor! Vergi sistemi tamamen değişti - EkonomiVergi sistemi tamamen değişti!Fitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek? - EkonomiFitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek?BOTAŞ ile 3 enerji devi arasında önemli anlaşma! - EkonomiBOTAŞ ile 3 enerji devi arasında önemli anlaşma!Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026’da geliyor: Maaşa ek ikinci bir gelir olacak! - EkonomiTamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026’da geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...