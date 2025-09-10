Tasarruf kararı aldılar! İlaç devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak
Güncelleme:
Dünyaca ünlü zayıflama ilacı Wegovy'i Novo Nordisk, tasarruf yapmak için çarpıcı bir karar aldı. Danimarkalı ilaç şirketi bu kapsamda 9 bin çalışanın işine son verecek.
Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Dev şirket yeniden yapılandırma kapsamında 9 bin çalışanın işine son verdi.
1,26 MİLYAR DOLAR TASARRUF HEDEFLENİYOR
Dünya genelinde kullanılan zayıflama ilacı Wegovy'i üreten şirket, yeniden yapılandırma kapsamında 1,26 milyar dolar tasarruf hedefliyor.
DÜNYA GENELİNDE 78 BİN 400 ÇALIŞANI BULUNUYOR
Şirketin dünya genelinde 78 bin 400 çalışanı bulunuyor. Şirket merkezinin bulunduğu Danimarka'da 5 bin kişinin işine son verecek.
