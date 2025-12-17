Kış aylarında vaka sayısında artış görülen uyuz hastalığına karşı uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi. Belirtileri bulaştıktan 2 hafta sonra kendini gösteren uyuz vakalarında hastane başvuruları arttı. Hastalığın kronik bir hal alabileceği belirtilirken, ilaçların da bazen direnç gösterdiği uyarısı yapıldı. İşte uyuza karşı dikkat edilmesi gerekilen noktalar…

Son zamanlarda vaka sayılarında artış görülen uyuz hastalığı, hem yetişkinler hem de çocukları için risk taşıyor. Belirtileri bulaştıktan 2 hafta sonra kendini göstermeye başlayan uyuz bazen 3 yıl kadar vücutta etkisini gösterebiliyor.

SON 30 YILDIR ARTIŞTA

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, artan uyuz vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Son 30 yıldır uyuz vakaları yükselişte, geçen seneki kadar sık değil ama hastane başvurularında artışı görüyoruz” diye belirten Küçük, evde tek bir kişinin tedavisi ile uyuzun geçmediğini söyledi.

Kısır döngüyle hastalığın kronik bir hal alabileceğine işaret eden Küçük “3 yıl süren uyuz vakaları duyuyoruz, farkındalığın artması gerekiyor" dedi.

“KRONİK BİR HASTALIK GİBİ”

Küçük, şöyle uyardı:

Son 30 yıldır uyuz vakaları yükselişte, daha sık görmekteyiz. Son 2-3 yıl içerisinde de uyuz vakaları devam ediyor. Üstelik de tedavi olmayan vatandaşlarda 2-3 yıl kadar kronik bir hastalık gibi seyredebiliyor. Kişi geliyor, annesine, babasına da ilacı öneriyoruz, ‘Bizde şikayet yok' diye kullanmak istemiyorlar. Kısır döngüyle hastalık kronik hal alabiliyor, bazen ilaçların direncinden söz etmek mümkün.

“3 YIL SÜREN VAKALAR DUYUYORUZ”

Uyuz vakalarında kaşıntının gece arttığını belirten Küçük, kış aylarında vakaların çoğaldığına dikkat çekti:

Geçen seneki kadar sık değil ama polikliniğimize, hastane başvurularında artışı görüyoruz. Alerjik reaksiyon gelişebiliyor, buna bağlı kızarık, deriden kabarık döküntüler, zaman zaman sekonder olarak enfeksiyonlar da eklenebiliyor. Fındık, ceviz büyüklüğünde bazen nodül dediğimiz tablolar kasıklarda, koltukaltında olabiliyor, bu tedavisiz kalan, uzamış bir uyuzun belirtisi olabiliyor. Uzamış uyuzda başka hastalıkları düşündüğümüz, biyopsi yaptığımız durumlar dahi olabiliyor. 3 yıl süren uyuz vakaları duyuyoruz.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Kreşlerde, yurtlarda, kapalı otel ortamlara karşı uyaran Küçük spor salonları, yurtlar gibi alanlarda daha dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

‘Bulaştan yaklaşık 2-3 hafta sonra kaşıntı başlıyor' diyen Prof. Dr. Gençoğlan ise belirtileri şöyle sıraladı:

Kaşıntı tüm vücutta olsa da sırtı tutmuyor olması, kadınlarda; göğüs, karın bölgesi, erkeklerde ise daha çok genital ve karın bölgesinin, el parmak aralarının tutulmuş olması tipik özelliği.

Bulaşın en bilinen kaynağının kıyafet olduğuna dikkat çeken Gençoğlan şöyle uyardı:

El ele tutuşma, yemekhaneye giderken, oyun oynarken, dokunma bulaşın en önemli kaynağı.

Oteller, mesela; çarşafın, nevresimin değiştirilmediği durumlarda bizden önce odayı kullanan bireyden rahatlıkla uyuz bulaşabilir.

Yakın temasımızın olduğu bireyler; aynı evi, yatağı paylaşıyorsak, bulaş kolaylıkla gerçekleşebiliyor.

