Faiz ve enflasyon ne olacak? Morgan Stanley ve Deutsche Bank'tan "Türkiye" raporu

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını yarın açıklayacak. Milyonlar saat 14.00'te açıklanacak karara odaklanırken, faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ekonomistler ağustos ayı enflasyonunun yüzde 2,04 ile beklenenin üzerinde gelmesiyle Merkez'in hamlesinin sınırlı kalacağını söylüyor. Kararın açıklanmasına 1 gün kala Alman Deutsche Bank ve ABD'li Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu geldi.

DEUTSCHE BANK'TAN FAİZ TAHMİNİ

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, bu hafta TCMB'den 200 baz puan faiz indirimi beklediklerini ancak 250–300 baz puanlık faiz indirimini de göz ardı etmediklerini belirtti. Onay yıl sonu faiz beklentisinin ise yüzde 37 olduğunu belirtti.

Onay "Eylül ayı ile birlikte beklentilerden güçlü gelen büyüme ve enflasyon verileri ve tabi iç gündemde yaşanan gelişmeler nedeniyle Merkez Bankası'nın temkinli kalarak 200 baz puan indirimle yola devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

250 - 300 baz puan indirim ihtimali de olduğunu belirten Onay "TCMB Başkanı Karahan'ın geçen haftaki konuşmasında enflasyon konusundaki düşünceleri bu beklentiyi güçlendirdi. Reel faizin hala yüksek seviyelerini de dikkate alırsak Merkez Bankası'nın bir alanı var" şeklinde konuştu.

MORGAN STANLEY'DEN YIL SONU ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİ

Morgan Stanley ise enflasyonun gelecek yıl da devam edeceğini ancak iç talepteki direnç, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler nedeniyle hükümet hedeflerinden daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini öngördü. ABD'li yatırım bankası, enflasyonun 2025 sonunda %30’a, 2026 sonunda ise %21’e gerileyeceğini tahmin ediyor.

Banka, faiz indirimlerinin 2025 sonunda %37’ye ve 2026 sonunda %26’ya kadar kademeli olarak gerçekleşmesini beklerken, reel faizlerin nispeten yüksek kalacağını vurguladı.