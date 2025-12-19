Beşiktaş’ta ocak ayı transfer dönemi yoğun geçecek. Young Boys forması giyen Hadjam için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Aksilik çıkması durumunda Vasco de Gama’dan Piton, Boca Juniors’tan Blanco yedekte bekletiliyor.

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş’ta öncelikli bölgeler arasında sol bek yer alıyor. Rıdvan Yılmaz ve Jurasek’in performansından memnun olmayan teknik heyet, direkt ilk 11 oynayabilecek bir isim arıyor. Jurasek’in devre arasında gönderilmesine karar verildi. Rıdvan ise kulübede olacak. Kartal’ın öncelikli hedefi Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam. Siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İsviçre Süper Lig ekibi zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon avro olarak belirledi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin cezası açıklandı

HADJAM ISRARI

Siyah beyazlı yöneticiler bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Hadjam’ın transferinde aksilik çıkması durumunda iki alternatif isim bulunuyor. Vasco de Gama’nın 25 yaşındaki sol beki Lucas Piton’un durumu soruldu. Kulüp, Piton’u 7,5 milyon avrodan aşağı bir teklifle satmayı düşünmüyor. Boca Juniors forması giyen Lautaro Blanco da listede yer alıyor. 26 yaşındaki Arjantinli sol bekin bonservis bedeli 4 milyon avro. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın üç isme de onay verdiği ancak Hadjam’ın transferi için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Hadjam solda

HÜCUMCU BEK

Kartal’ın sol bek için 1 numaralı hedefi olan Hadjam, özellikle hücuma verdiği katkıyla dikkati çekiyor. Cezayirli oyuncu bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada iki gol ve dört asitlik performansıyla göz doldurdu.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Sergen Yalçın’ın göreve gelmeden önce kadrosunda görmek istediği Nicolas Raskin’in transferi yetişmemişti. Rangers forması giyen ve ön liberoda görev yapan 24 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçiliyor. İskoç Kulübü ile önümüzdeki hafta resmî görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası