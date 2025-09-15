Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu, Katar saldırısının sorumluluğunu üstlendi! ABD teşekkür etti

Netanyahu, Katar saldırısının sorumluluğunu üstlendi! ABD teşekkür etti

Dış Haberler
- Güncelleme:
Netanyahu, Katar saldırısının sorumluluğunu üstlendi! ABD teşekkür etti
Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Senatörü Marco Rubio ile düzenlediği basın toplantısında,“Karar tamamen İsrail’e aittir, sorumluluğu biz üstleniyoruz” dedi.

İsrail ordusu, Gazze’deki kara operasyonlarını genişletirken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kudüs'e giderek temaslarda bulundu.

Netanyahu Katar saldırısının sorumluluğunu üstlendi! ABD teşekkür etti - 1. Resim

Dışişleri Bakanı Rubio, düzenlenen basın toplantısında İran’a yönelik net mesajlar verdi:

“İran'ın nükleer silah edinmesi kabul edilemez bir risk ve ona karşı tüm baskı araçlarını kullanmaya devam ediyoruz.”

ABD’li Bakan ayrıca Avrupalı müttefiklere seslenerek, “Avrupa’daki müttefiklerimizi İran’a yaptırım uygulamaya teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: HİÇBİR YERDE DOKUNULMAZLIK YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha’daki saldırıya atıfta bulunarak, “Doha’daki saldırımız, teröristlere saklanabileceklerini ama kaçamayacaklarını gösteren bir mesajdır.” dedi.

Netanyahu, Rubio’nun ziyaretinin iki ülke ilişkilerine dair güçlü bir mesaj taşıdığını da değinerek, “Bugün burada bulunmanız, Amerika'nın İsrail'in yanında olduğunun açık bir mesajıdır.” şeklinde konuştu.

Bir muhabirin, “Bölgedeki yabancı egemen ülkelerdeki Hamas ajanlarına yönelik daha fazla saldırıyı göz ardı eder misiniz?” sorusuna ise Netanyahu, “Hayır.” cevabını verdi.

Bebek katili Başbakan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a da övgüde bulunarak, “Trump, İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostudur.” ifadelerini kullandı.

RUBİO'DAN FİLİSTİN UYARISI!

Dışişleri Bakanı Rubio, Filistin devletini tanıma girişimlerine değinerek, ‘Filistin devletini tanımaya çalışan ülkelere, İsrail’in bu adımlarına karşılık vereceği konusunda uyardık.’ diyerek tehdit etti.

Rubio ayrıca Körfez ülkeleriyle işbirliğine değinerek, “Körfez’deki müttefiklerimizle birçok konuda çalışıyoruz.” dedi. Katar’ın rolüne ilişkin ise, “Şu anda Katar’ın Gazze’de bir anlaşmada oynayabileceği role odaklanıyoruz.” şeklinde görüşünü dile getirdi.

ABD’li Bakan, Gazze halkının geleceğine dair de net konuştu:

“Gazze halkı, rehinelerin kurtarılması ve Hamas’ın ortadan kaldırılmasından önce mümkün olmayan daha iyi bir geleceği hak ediyor.”

Kaynak: Dış Haberler

Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim burs başvuruları başlıyorYaprak Dökümü cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi gündeme geldi
