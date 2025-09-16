Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Hamas'ı tehdit etti! "Cehennemin kapılarını açacağız"

Trump, Hamas'ı tehdit etti! "Cehennemin kapılarını açacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık ziyareti öncesi basın mensuplarına küresel gündemi sarsacak mesajlar verdi. “Avrupa, Rusya’dan petrol almayı bırakmalı” diyerek Avrupa’ya rest çeken Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy için “Anlaşma yapmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık ziyareti öncesinde Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Helikopterin uğultusu arasında gelen açıklamalarda Trump, küresel gündeme dair kritik mesajlar verdi.

Gazze’deki son durumu değerlendiren Trump, İsrail’in muhtmel yeni kara harekâtına işaret ederek “Ne olacağını göreceğiz” dedi.

Hamas’ın rehineleri insan kalkanı olarak kullanması ihtimaline sert çıkan Trump, “Eğer Hamas rehineyi insan kalkanı olarak kullanırsa, cehennemin kapılarını üzerlerine açarız” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA, RUSYA'DAN PETROL ALMAYI BIRAKMALI"

Trump, enerji bağımlılığına dikkat çekerek Avrupa ülkelerine doğrudan çağrıda bulundu:

“Avrupa, Rusya’dan petrol almayı bırakmalı.”

ZELENSKİY'E: ANLAŞMA YAPMAK ZORUNDA KALACAK'

Ukrayna’daki savaşla ilgili konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için şu ifadeleri kullandı:

“Zelenskiy bir anlaşma yapmak zorunda kalacak.”

HAMAS'A YÜKLENDİ!

Trump, Gazze’de rehineler konusuna değinerek Hamas’a sert uyarılarda bulundu:

“Hamas, rehineleri insan kalkanı olarak kullanırsa büyük belada olacak.”

Ayrıntılar geliyor...

