Trump’ı tehdit ettiler! F-16’lar acil kodla havalandı

ABD Başkanı Donald Trump, golf sahasındayken tehlike çanları çaldı! Bedminster semalarında beliren izinsiz uçaklar sonrası Amerikan savaş jetleri acil kodla havalandı.

SAVAŞ UÇAKLARI DEVREYE GİRDİ

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre, Trump’ın bulunduğu sırada bölgedeki geçici uçuş kısıtlamasını ihlal eden altı küçük özel uçak tespit edildi.

Olay, Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ile Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ciddiyetle ele alındı. Yetkililer, Trump’ın doğrudan tehlikeye atıldığını değerlendirdi ve Pazar günü acil kodla F-16 savaş uçakları havalandırıldı.

NORAD: TRUMP'I KORUMAK İÇİN TEYAKKUZDAYIZ

NORAD Komutanı General Gregory Guillot, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uçuş güvenliği, ulusal güvenlik ve başkanın güvenliği için geçici uçuş kısıtlaması olan bölgelerde maksimum dikkat gösteriyoruz."

F-16’ların havalanmasıyla birlikte, uçaklardan biri doğrudan engellendi, diğer uçaklar ise bölgeden uzaklaştırıldı.

Hava sahası kısa süreliğine kapatıldı. FAA, genel havacılık pilotlarını NOTAM kurallarını ihlal etmemeleri konusunda uyardı.

TRUMP'IN GÜVENLİĞİ SORGULANIYOR: ÜST ÜSTE İHLALLER

Trump’ın konakladığı golf kulübü, artık sadece lüks değil; aynı zamanda risk merkezi.

Son aylarda yasak hava sahasına izinsiz giriş vakalarının arttığı bildiriliyor. Her olayda benzer şekilde güvenlik birimleri alarma geçiyor.

ABD Hava Kuvvetleri, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TFR (Geçici Uçuş Kısıtlaması) prosedürleri zorunludur. Her uçuş öncesinde FAA'nın tüm bildirimleri kontrol edilmelidir."

BİRLEŞİK KRALLIK ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK GÜVENLİK ALARMI

Trump’ın Washington’dan ayrılarak Windsor Kalesi’nde Kral Charles ile yapacağı kritik görüşme öncesi tüm gözler İngiltere’ye çevrildi. Ancak ziyaret sadece diplomatik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da tam bir kırmızı alarm niteliğinde.

İngiltere Trump için seferber oldu! Kale çevresinde milyonlarca sterlinlik bir güvenlik operasyonu devreye alındı. Özel eğitimli polis ekipleri, Windsor’da gece gündüz tarama yapıyor. Trump’ın gelişi öncesi bölge adeta askeri üsse döndü.

Ziyaret, aylarca süren hazırlıkların ardından gerçekleşiyor ve alınan güvenlik önlemleri şimdiye kadar görülmemiş seviyede.