Trump'tan Hamas'a 'canlı kalkan' uyarısı: Buna izin vermeyin

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan Hamas'a rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" dedi.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, sosyal medya platformu "X" teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim Başkan Donald Trump" açıklamasında bulundu.