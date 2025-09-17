Netanyahu’nun Mesut Yılmaz’la Kudüs pazarlığını Erdoğan engellemiş

İsrail, 1 milyon sivilin yaşadığı Gazze şehrini topyekûn işgal etmek için yeni bir saldırı başlattı. Savaş uçakları şehri yoğun biçimde bombalarken, tanklar yeniden Gazze’ye girdi.

ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmelerinde Filistin için dengeleri değiştirecek adımın atılması beklenirken, İsrail, Gazze’yi topyekûn işgal için düğmeye bastı. İsrail tankları gece saatlerinde yeniden Gazze’ye girerken, savaş uçakları şehrin birçok noktasını bombaladı. Yeni saldırı dalgasında en az 62 kişi şehit düşerken çok sayıda kişi yaralandı. Kara saldırılarına iki tümenin katıldığını duyuran İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde üçüncü tümenin de Gazze’ye gireceğini açıkladı.

1 MİLYON KİŞİYE TEHDİT

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraae, havadan ve karadan şiddetli saldırılar sürerken sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1 milyon kişinin yaşadığı Gazze’deki sivillere “şehri terk edin” çağrısında bulundu. Adraae “Gazze şehri tehlikeli bir savaş bölgesi olarak kabul ediliyor. Bölgede kalmak sizi tehlikeye atıyor. Mümkün olan en kısa sürede Raşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyinde gösterilen bölgelere araçla veya yürüyerek gidin” ifadelerini kullandı. Bunun ardından binlerce sivil, zor şartlar altında yine yollara döküldü.

İSRAİL: ABD DESTEKLİYOR

Kara saldırısı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden saatler sonra başladı. İsrail basını Rubio’nun görüşmede Netanyahu’ya “Trump yönetiminin kara harekâtını” desteklediğini, ancak bunun hızlı bir şekilde uygulanmasını ve en kısa sürede de sona erdirilmesini söylediğini yazdı. Saldırıların başlamasının ardından Hamas’a çağrıda bulunan Rubio, ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yalnızca birkaç gününün kaldığını ifade etti.

KATZ: İŞGAL EDECEĞİZ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal saldırılarının başlamasının ardından “Gazze yanıyor” paylaşımında bulundu. Katz, Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacaklarını iddia etti. Gazze kentinin “Hamas yönetiminin sembolü olduğunu” savunan Katz, şehri işgal etmek istediklerini dile getirirken “Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız” dedi.

TRUMP'TAN HAMAS'A ÇAĞRI: ESİRLERİ BIRAKIN

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in kara saldırısına başlamadan önce kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu. Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump “Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları hâlinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur” dedi.

İSRAİL, YEMEN'E DE SALDIRDI

Gazze’de katliam yapan İsrail ordusu dün ayrıca Yemen’e saldırdı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin ‘askerî amaç için kullanılıyor’ dediği Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı bombalandı. İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hudeyde Limanı’na hava saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ YAĞIYOR: BU SOYKIRIMI BÜTÜN ÜLKELER DURDURMALI

İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırıya tüm dünyadan tepki yağıyor. Birleşmiş Milletlere bağlı bir uluslararası soruşturma komisyonu tarafından hazırlanan ve “İsrail, Gazze ile Filistin topraklarında soykırım işliyor” denilen raporun açıklandığı gün İsrail, Gazze’ye tanklarla girdi. BM “Bütün ülkeler İsrail’i durdurmalı” çağrısı yaparken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk “Saldırı, uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki hayat hakkını ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etti” dedi. İsrail’in saldırılarına gelen bazı tepkiler şöyle...

Soykırım planının yeni aşaması (Türkiye): Dışişleri Bakanlığı “İsrail’in bu saldırısı, Netanyahu hükûmetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması. İsrail ateşkes istemediğini bir kez daha ortaya koydu” sözleriyle tepki gösterdi.

Müdahale edilsin (Filistin): Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i durdurmak için “olağanüstü ve acil uluslararası müdahale” için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Silah satılmasın (AB’li diplomat): Avrupa Birliği’nin (AB) kıdemli Orta Doğu diplomatı James Moran, AB üyesi tüm ülkelerin İsrail’e silah tedarikini bugün itibarıyla durdurması gerektiğini söyledi. İsrail’in saldırılarını “etnik temizlik” olarak tanımlayan Moran, Avrupa’da çoğu insanın bunun bir soykırım olduğunu düşündüğünü belirtti.

Anlaşma iptal edildi (İspanya): Geçtiğimiz hafta İsrail’e karşı 9 maddeden oluşan yaptırım kararı alan İspanya, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal etti.

Hukuka aykırı (Almanya): Dışişleri Bakanı Johann Wadephul “İlhaklar uluslararası hukuka aykırıdır ve bizim tarafımızdan siyasi bir tepki gerektirir” dedi.

İsrail’e karşı birleşelim (Pakistan): Dışişleri Bakanı İshak Dar, İsrail’in saldırgan tavrına değinerek bölge ülkelerinin kendi güç kapasitelerine göre, saldırganlık amaçlı değil barışçıl amaçlı mekanizma oluşturması gerektiğini belirtti.

Sorumsuzca (İngiltere): Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail ordusunun kara saldırılarının “sorumsuzca ve dehşet verici” olduğunu belirtti.

Filistin bayrağı asalım (Fransa): Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, belediye binalarında Filistin bayrağının dalgalanmasını istedi.

İsrail’e baskı yapılmalı (İsveç): Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail’in saldırılarına karşı baskı yapılması gerektiğini söyledi.

NETANYAHU'NUN YILMAZ'LA KUDÜS PAZARLIĞINA ERDOĞAN ENGELİ!

Gazze’ye karadan işgal harekâtı başlatan ve Kudüs’e giden Netanyahu, “İşte buradayız. Burası bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, burası sizin şehriniz değil” küstahlığında bulundu.

1998’de dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’la yaptığı Kudüs pazarlığını da pişkinlikle anlatan Netanyahu, şunları söyledi:

O dönemde Türkiye’yle ilişkilerimiz çok güzeldi. Akşam yemeğinden sonra başbakanlık konutunda kahve içtik ve “Sizden bir ricam olacak” dedim. “İbranice yazılmış bir taş tablet var, 2700 yıl önce Kral Hizkiya tarafından kazılmış. Sana bir teklifim var, müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğini, alabilirsin, bir değişim yapalım” dedim. O da “Yapamam” dedi. “Müzelerimizdeki tüm eserleri alın” dedim. O da, “Hayır, bunu yapamam” dedi. Ben de “Fiyatını söyle” dedim. O da “Başbakan Netanyahu, fiyat yok” dedi. “Neden?” dedim. “İstanbul’un o zamanki belediye başkanının (Erdoğan) başını çektiği büyüyen bir İslamcı seçmen kitlesi var, adını biliyorsunuz ve Türk halkının bir kesimi, İsrail’e Kudüs’ün 2700 yıl önce Yahudi şehri olduğunu gösteren bir tablet vermemize öfkelenir” dedi.

25 TEKNEYE ULAŞILDI! SUMUD FİLOSU BÜYÜYEREK İLERLİYOR

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki tekneler Gazze’ye doğru denize açılmaya devam ediyor. Mağrib Sumud Konvoyu’ndan toplam 3 tekne, Tunus’un Sidi Busaid Limanı’ndan Gazze’ye doğru hareket etti. İspanya’dan filoya katılan, aralarında drone saldırısına maruz kalan “Alma” isimli tekne ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’ı taşıyan “Family” isimli teknenin bulunduğu 7 tekne iki gün önce Tunus’un kuzeyindeki Binzert Limanı’ndan yola çıkmıştı. Böylece 13 Eylül’den bu yana 25 tekne Tunus’tan Gazze’ye doğru denize açılmış oldu.

16 ÜLKEDEN İSRAİL'E UYARI

Bu arada Türkiye başta olmak üzere 16 ülkenin Dışişleri Bakanları “Küresel Sumud Filosu” hakkında ortak açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, filonun güvenliği konusunda endişe edildiği dile getirilerek “Filo, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ile Gazze’deki savaşın durdurulması gereğine dair farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirmiştir. Barış ile insani yardımın ulaştırılması hedefleri, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı ilkesiyle birlikte, Hükümetlerimiz tarafından paylaşılmaktadır. Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz” denildi.