Galatasaray'ın maçı ne zaman? Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Galatasaray'ın maçı ne zaman? Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda taraftarları önünde ilk maçına çıkarken Fatih Karagümrük ligdeki ilk sınavını verecek. Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve yayın kanalı belli oldu.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, Galatasaray’ın deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ettiği galibiyetle başlamıştı. Şimdi gözler, sarı-kırmızılıların evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça çevrildi.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da karşılaşacak.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İlk haftada Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-0’lık skorla geçen Galatasaray, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, yeni transferlerle güçlendirilmiş kadrosuyla şampiyonluk yolunda iddialı bir performans sergilemeyi planlıyor.

Maçın biletleri, 11 Ağustos Pazartesi günü GSPlus Premium üyelerine, 12 Ağustos Salı günü GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 13 Ağustos Çarşamba günü ise genel satışa sunuldu. 

Galatasaray'ın maçı ne zaman? Fatih Karagümrük ile karşılaşacak - 1. Resim

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, beIN Connect uygulaması üzerinden de maçı izlemek mümkün olacak ancak bu platformlar için Digiturk aboneliği veya ilgili paketlerin satın alınması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Galatasaray'ın maçı ne zaman? Fatih Karagümrük ile karşılaşacak - 2. Resim

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray’ın muhtemel 11’inde, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mario Lemina, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Günay Güvenç yer alıyor.

