Galatasaray'dan "yasa dışı bahis" açıklaması! Eray Yazgan iddialarına cevap

Galatasaray'dan "yasa dışı bahis" açıklaması! Eray Yazgan iddialarına cevap

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Ajansı

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon imzalanan ve büyük tepkilerin ardından feshedilen sponsorluk sözleşmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yayımladı. Genel Sekreter Eray Yazgan hakkında açılan davaya dair bilgilendirme yapılırken, "Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır" denildi.

Galatasaray, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile ilgili basına yansıyan "dava" haberleri ile ilgili açıklama yaparken; "Kulübümüzü hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında yasal süreçler gecikmeksizin başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan

"MADDİ MENFAAT ELDE ETMEDİK"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir. Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır. Bahsi geçen dava, Sayın Yazgan'ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif A.Ş. adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez. Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray’ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır."

