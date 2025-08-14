Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da Sınır Tanımayan Gazeteciler, "istenmeyen örgüt" ilan edildi

Rusya'da Sınır Tanımayan Gazeteciler, "istenmeyen örgüt" ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;da Sınır Tanımayan Gazeteciler, &quot;istenmeyen örgüt&quot; ilan edildi
Rusya, Basın Özgürlüğü, Yasa, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya Adalet Bakanlığı, Fransa merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan ve basın özgürlüğünü savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "istenmeyen örgüt" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya, bir uluslararası sivil toplum kuruluşunu daha "istenmeyen örgüt" listesine ekledi. Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan ve basın özgürlüğünü savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "istenmeyen örgüt" ilan edildiği duyuruldu.

Rusya, daha önce ABD hükümeti tarafından finanse edilen medya kuruluşu Radio Free Europe/Radio Liberty, uluslararası çevre örgütü Greenpeace ve İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü’nü listeye eklemişti.

Rusya, ulusal güvenliğine zarar verdiğini düşündüğü kuruluşları düzenli olarak "istenmeyen örgüt" olarak nitelendiriyor. Bu listeye eklenen kuruluşlarda çalışan ya da onlara fon sağlayan Rus vatandaşları 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çift Kişilik Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?CANLI | Beşiktaş - St Patrick's canlı anlatım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sel felaketi bölgeyi sildi süpürdü! En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı - DünyaBölgede felaket yaşandı! En az 40 ölü, 120’den fazla yaralıİsviçre ile ABD arasında F-35 krizi çıktı! Kendilerine yeni uçak arayışına giriştiler - DünyaKendilerine yeni uçak arayışına giriştiler!2 milyon sufi onun için bir araya geldi! Sömürgecilere karşı Şeyh Ahmedu Bamba'nın huzurunda dualar edildi - Dünya2 milyon sufi onun için bir araya geldiTrump ve Putin Alaska’da karşı karşıya! “Anlaşma olmazsa yaptırımları yağdırırım!” - DünyaAteşkes için Trump'tan şoke eden takas teklifiDışişleri Bakanı Fidan Katar'da ne konuştu? Kapalı kapılar ardında kritik görüşme! - DünyaDışişleri Bakanı Fidan Katar'da ne konuştu?Devrik lider Esad, DEAŞ ile gizlice anlaştı mı? Deyrizor’da kirli plan! - DünyaDevrik lider Esad, DEAŞ ile gizlice anlaştı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...