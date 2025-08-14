Petrol rafinerisi vuruldu, Nükleer santral alev aldı! Rusya ve Ukrayna'da peş peşe patlama

Ukrayna-Rusya savaş hattında tansiyon yeniden yükseldi. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında çıkan yangının ardından, Rusya’nın Volgograd kentindeki Lukoil petrol rafinerisi geniş çaplı bir drone saldırısıyla hedef alındı. Aynı gün, Rostov kentinde de bir patlama meydana geldi.

Rus medyasının haberine göre, Rostov'da Ukraynalı bir drone saldırısında beş kişi yaralandı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ YAKININDA YANGIN: UAEA AÇIKLAMA YAPTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Zaporijya’daki soğutma kuleleri yakınında yangın çıktığına dair haberlerin ardından bölgedeki ekiplerin duman gözlemlediğini duyurdu.

Yapılan incelemede yalnızca birkaç ağacın yandığı, olayın nükleer güvenliği tehdit etmediği ve radyasyon seviyelerinde artış gözlemlenmediği kaydedildi.

UAEA, santraldeki ekibin her gün askeri faaliyetlerin sesini duyduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.

VOLGOGRAD'DA RAFİNERİ ALEV ALEV: LUKOİL HEDEF ALINDI

Rusya’nın Volgograd kentindeki Lukoil-Volgogradneftepererabotka petrol rafinerisi, gece saatlerinde düzenlenen birden fazla insansız hava aracı saldırısı sonucu vuruldu. Saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktı.

Bölge Valisi Andrey Bocharov, yangının yakıt sızıntısı nedeniyle yayıldığını ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı iletildi.

HAVALİMANI KAPATILDI, PATLAMALAR ŞEHRİ SARSTI

Volgograd sakinleri gece 02.30'dan sonra beş ila yedi şiddetli patlama duyduklarını belirtti. Bazı drone parçalarının yerleşim bölgelerine düştüğü ve yangına yol açtığı bildirildi. NASA FIRMS uydu haritaları ve bölgeden gelen videolar, yangının büyüklüğünü doğruladı.

Volgograd Havalimanı, sabah saatlerinde “Cover” güvenlik protokolünü devreye sokarak tüm uçuşları geçici olarak durdurdu.

RUSYA'NIN ROSTOV KENTİNDE PATLAMA

Kriz zincirine bir yeni halka daha eklendi. 14 Ağustos’ta, Rusya'nın Rostov kentinde bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili ilk detaylar henüz açıklanmazken, patlamanın nedeni ve hedefi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

ENERJİ VE ALTYAPI TESİSLERİ ARDI ARDINA HEDEF ALINIYOR

Son haftalarda Rusya’nın petrol ve enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar dikkat çekiyor. Daha önce Rosneft’in Saratov rafinerisi ve Druzhba boru hattı ağı da vurulmuştu.