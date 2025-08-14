Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nükleer santralden dumanlar yükseldi! UAEA'dan alarm açıklaması 

Güncelleme:
Dünya Haberleri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 12 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresinde yangın çıktığını doğruladı. Ajanstan yapılan açıklamada olayın nükleer risk oluşturmadığı, birkaç ağacın yandığı ifade edildi.

UAEA, önceki gün Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki soğutma kulelerinin yakınında yangın çıktığı yönündeki haberlerin ardından ekiplerin dumanı gözlemlediğini, ancak dün yapılan incelemede yalnızca birkaç ağacın yandığını ve olayın nükleer güvenliği etkilemediğini açıkladı.

UAEA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güncel duruma ilişkin bilgi paylaşıldı.

Nükleer santralden dumanlar yükseldi! UAEA'dan alarm açıklaması

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YANGIN MI ÇIKTI?

Açıklamada, 12 Ağustos'ta nükleer santraldeki soğutma kulelerinin yakınında yangın meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından UAEA ekiplerinin bölgede dumanı gözlemlediği bildirildi.

Yapılan incelemede, olayın santralin nükleer güvenliği üzerinde bir etkisi olmadığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve radyasyon seviyelerinde de artış tespit edilmediği belirtildi.

Ekiplerin dün yaptığı incelemede soğutma kulelerinin yakınında yanmış ağaçlara rastlandığı aktarılan açıklamada, "UAEA ekibi, nükleer güvenlik ve emniyetin izlenmesi kapsamında santraldeki olayı araştırmaya devam ediyor. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibi her gün askeri faaliyetlerin sesini duyuyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

