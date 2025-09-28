Düğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu

Çorum'un Alaca ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Feci kaza, Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.