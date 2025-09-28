Düğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu
Güncelleme:
Çorum’un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Feci kaza, Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.
YARALILAR HASTANEDE
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
