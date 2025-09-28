Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu

Düğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu

Çorum’un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Feci kaza, Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BM’nin merkezi New York’tan İstanbul’a mı taşınıyor?Gümrüklerde son 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
