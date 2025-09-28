Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da faciadan dönüldü! Yaşlı kadın canını son anda kurtardı

Diyarbakır'da faciadan dönüldü! Yaşlı kadın canını son anda kurtardı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da seyir halindeki bir araç alev almaya başladı. İçinde bulunan yaşlı bir kadın güçlükle kendini dışarı attı. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi, hafif ticari araç  seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YAŞLI KADIN SON ANDA KURTULDU

Araçta bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı atarken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf su ve yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

