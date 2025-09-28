Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası yürekleri ağza getirdi!

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin akranları tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, kamuoyunda suça sürüklenen çocuklar ve bu konudaki yasal düzenlemeleri gündeme taşıdı. TÜİK verilerine göre suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına ise tehdit suçları isnat edildi. Ülke bu haberlerle çalkalanırken Esenyurt’ta 3 çocuğun silahlı korkunç şakası yürekleri ağza getirdi.

ARKADAŞINI AYAĞINDAN VURDU

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen çocuk yaştaki 3 kişi, aralarında şakalaşmaya başladı. O sırada içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu. Ardından ise kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla arkadaşının ayağına doğru ateş etti. Olayda yaralanan olmadı. Yaşananların ardından gülerek olay yerinden uzaklaşan çocukların o anları kameraya yansıdı.