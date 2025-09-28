Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası yürekleri ağza getirdi!

Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası yürekleri ağza getirdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silah, Esenyurt, Şaka, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta üç arkadaş kendi aralarında şakalaşırken içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu. Arkadaşının ayağına ateş açan çocuk, gülerek yoluna devam etti. Yaralanan kimsenin olmadığı olay, Türkiye'de suça sürüklenen çocukları bir kez daha akıllara getirdi.

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin akranları tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, kamuoyunda suça sürüklenen çocuklar ve bu konudaki yasal düzenlemeleri gündeme taşıdı. TÜİK verilerine göre suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına ise tehdit suçları isnat edildi. Ülke bu haberlerle çalkalanırken Esenyurt’ta 3 çocuğun silahlı korkunç şakası yürekleri ağza getirdi. 

Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası yürekleri ağza getirdi! - 1. Resim

ARKADAŞINI AYAĞINDAN VURDU

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen çocuk yaştaki 3 kişi, aralarında şakalaşmaya başladı. O sırada içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu. Ardından ise kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla arkadaşının ayağına doğru ateş etti. Olayda yaralanan olmadı. Yaşananların ardından gülerek olay yerinden uzaklaşan çocukların o anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2025 HMGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?Beyoğlu'nda akılalmaz olay! 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekin Alp Tekin’in ani ölümü… Maçta son nefesini verdi - 3. SayfaTekin Alp Tekin’in ani ölümü… Maçta son nefesini verdiAntalya'da iki ortak dolandırıcıların kurbanı oldu! 170 bin TL'lik ürünü bedavaya aldılar - 3. SayfaAntalya'da iki ortak dolandırıcıların kurbanı oldu!Semih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu - 3. SayfaSemih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından olduBursa'da yol verme kavgasında ilginç olay! Sürücü araçtan inmeyince motosikletli camdan girmeye çalıştı - 3. SayfaBursa'da yol verme kavgasında ilginç anlar!Niğde'de acı olay! Anne ve kızı çalıştığı yerde can verdi, sebebi kahretti - 3. SayfaNiğde'de acı olay! Anne ve kızı çalıştığı yerde can verdi, sebebi kahrettiArkadaşı öldü diye aylarca hapis yattı! Gerçeği Adli Tıp Raporu ortaya çıkardı - 3. SayfaArkadaşı öldü diye aylarca hapis yattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...