Niğde'de acı olay! Anne ve kızı çalıştığı yerde can verdi, sebebi kahretti

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde bakkal işleten 31 yaşındaki Gülbahar T. ile 15 yaşındaki kızı Zeynep T. ölü olarak bulundu. Anne kızın cansız bedeni iş yerinin arkasındaki depoda köylüler tarafından tesadüfen bulundu.

ÖLÜM SEBEPLERİ KAHRETTİ!

Gülbahar ve kızı Zeynep'in iş yerlerinin arkasında bulunan depodaki tüpten sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar anne kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından anne ile kızının cansız bedenleri; kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.