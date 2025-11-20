Erzurum’da sis nedeniyle kaybolan çoban Abdurrahman Kansu ve 150 koyunluk sürü için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle 150 koyunun bulunduğu sürü ve çoban kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için araziye çıkan Abdurrahman Kansu (65), sürüyle birlikte kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri arazide çobanı aramak için çalışma başlattı.

Sis çöktü, çoban 150 koyunuyla kayboldu! Ekipler dağ taş arıyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, çoban ve sürünün mahalleye dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmalarına devam ediliyor.



MELİN ÖZTÜRK

