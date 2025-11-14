Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın cep telefonu ormanda bulundu. Öte yandan okların çevrildiği eski enişteye de elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

Kastamonu ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

OKLAR ESKİ ENİŞTEYİ GÖSTERİYOR

Şüpheli ölümlerin ardından Helvacı ile son günlerinde art arda görüştüğü öğrenilen eski enişte Mustafa Uzun, çelişkili sözleri nedeniyle okları üzerine çekmişti. Savcılık ise Uzun'a elektronik kelepçe takılması kararını verdi.

Huriye Helvacı'nın telefonu bulundu! Tüm gizem çözülecek

KAYIP CEP TELEFONU BULUNDU

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın (43) kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.

GÖZDE NUR BAYAR

