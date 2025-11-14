Huriye Helvacı'nın telefonu bulundu! Tüm gizem çözülecek
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın cep telefonu ormanda bulundu. Öte yandan okların çevrildiği eski enişteye de elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.
- Kastamonu'da 2 Kasım'da kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cesetleri 11 Kasım'da ormanlık alanda bulundu.
- Oğlunun cesedi şelale tabanında, annenin cesedi ise yaklaşık 50 metre üst tarafında tespit edildi.
- Çelişkili ifadeleri nedeniyle eski enişte Mustafa Uzun şüpheli olarak belirlendi.
- Savcılık, şüpheli Mustafa Uzun'a elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.
- Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonu, ormanlık alandaki arama çalışmaları sonucu bulundu.
- Kayıp eşyaların tamamının bulunmasıyla bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.
Kastamonu ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.
Huriye Helvacı’nın sır ölümünde yeni gelişme… Enişte Mustafa Uzun’a elektronik kelepçe takılacak
OKLAR ESKİ ENİŞTEYİ GÖSTERİYOR
Şüpheli ölümlerin ardından Helvacı ile son günlerinde art arda görüştüğü öğrenilen eski enişte Mustafa Uzun, çelişkili sözleri nedeniyle okları üzerine çekmişti. Savcılık ise Uzun'a elektronik kelepçe takılması kararını verdi.
KAYIP CEP TELEFONU BULUNDU
Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın (43) kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.
Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.