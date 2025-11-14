Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Müge Anlı’nda ise bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Anlı’nın programını ihbar kabul eden ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Ünlü sunucu, anne ve oğulun şüpheli ölümünde okların yöneldiği eski enişte Mustafa Uzun’a elektronik kelepçe takılacağını duyurdu.

Huriye Helvacı ve Osman Helvacı, 2 Kasım’da kayboldu. Eşi ve oğlundan haber alamayan Bayram Helvacı, ailesinin bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Ekiplerin araştırması sonucu Huriye ve Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Huriye Helvacı’nın çıplak olarak bulunması, cinayet ihtimalini ve şüpheleri güçlendirdi.

ESKİ ENİŞTE İLE GÖRÜŞMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Olaydan önce anne ve oğulun eski enişte Mustafa Uzun ile görüşmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Bu durum, şüpheleri Uzun’un üzerine çekti. Bugünkü programda ise Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu. Şüpheli söylemleriyle dikkatleri toplayan Uzun’a denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi. Eski eniştenin elektronik kelepçe ile takip altına alınacağı bildirildi.

MÜGE ANLI: MUSTAFA UZUN’A ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, “İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu İnebolu Denetimli Serbestlik Amirliği’nin talebi üzerine stüdyomuza doğru yola çıkmışlar. Mustafa Uzun’a savcılık talimatıyla denetimlik serbestlik tedbirleri kapsamında elektronik kelepçe takılacakmış. Sayın savcım 25 köyün aranması için talimat verdi. Oradaki tüm ekiplere, sayın savcımız başta olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Çok zor bir çalışma yürüttüler. Köylünün giremediği yere jandarma ve polis girdi. Şu anda Huriye Hanım’ın telefonunu bulmak için yoğun bir çaba var” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ise “Demek ki senin bu anlattıkların sayın savcımızı da tatmin etmemiş olacak ki o da senin için böyle bir tedbir uyguluyor. Sen de Rahmi Bey’in Şevki Bey’in söylediklerini dikkate al ve bildiklerini söyle. Bir gün öyle bir gün böyle anlatırsan elektronik kelepçe takılır” dedi.

MUSTAFA UZUN: BİLSEM SÖYLERİM

Mustafa Uzun ise “Bilsem söylerim. Niye bu kadar ayağıma kelepçe vurdurayım” demekle yetindi.

ARAMA GEÇMİŞİNİ SİLMİŞ

Ayrıca programda Mustafa Uzun’un telefonundaki eski mesajlar ve kayıtlar incelendi. Uzun’un, ölmeden önce 12 gün üst üste görüştüğü Huriye Helvacı’yı kişi olarak kaydetmemesi ve arama geçmişini silmesi, şüpheleri artıran bir diğer detay olarak dikkat çekti.

