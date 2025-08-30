Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hayvanların zehirlendiği olayda şoke eden detaylar! Çocukları da alet etmiş

İzmir'de 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, hayvanları zehirleyen çocuklar ifadelerinde zehirli yiyecekleri şüphelinin verdiğini söyledi. Şüpheli adam ise birkaç gün önce köpekler tarafından ısırıldığı iddia etti.

İzmir Selçuk'ta 28 Ağustos günü mahallede sahipsiz 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

ÇOCUKLARI DA ALET ETMİŞ

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın faillerini yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesi yapan ekipler, B.Ç. ve İ.İ. isimli iki çocuğun hayvanlara zehirli yiyecek verdiğini tespit etti. Çocuklar, yapılan mülakatta zehirli yiyecekleri A.S. isimli şahıstan aldıklarını itiraf etti.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE ISIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Selçuk Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüpheli A.S.’nin evinde, İlçe Tarım Müdürlüğü’nden ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılan aramada, hayvanları zehirlemede kullanılabileceği değerlendirilen 5 farklı türde zirai ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Galatasaray - Rizespor muhtemel 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak?
