Esenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta 2 şahıs, aralarında tartışma çıkan kişiyi, sokak ortasında darbetti. Arabadan yaka paça indirdikleri kişiyi dakikalarca sopayla darbettiği anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta iki kişi, tartıştıkları şahsı arabadan yaka paça indirerek sopayla darbetti. Arbede çevredeki vatandaşlarn müdahalesiyle son bulurken o anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. 

Esenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler! - 1. Resim

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, araçtaki 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, tartıştıkları adamı araçtan yaka paça dışarı çıkardı.

Esenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler! - 2. Resim

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTULDU 

Yolun ortasına bıraktıkları adamı sopa, tekme ve tokatla uzun süre darbeden şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

