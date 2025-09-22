Esenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler!
Esenyurt'ta 2 şahıs, aralarında tartışma çıkan kişiyi, sokak ortasında darbetti. Arabadan yaka paça indirdikleri kişiyi dakikalarca sopayla darbettiği anlar kameralara yansıdı.
Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, araçtaki 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, tartıştıkları adamı araçtan yaka paça dışarı çıkardı.
VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTULDU
Yolun ortasına bıraktıkları adamı sopa, tekme ve tokatla uzun süre darbeden şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
