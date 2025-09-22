Esenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler!

Esenyurt'ta iki kişi, tartıştıkları şahsı arabadan yaka paça indirerek sopayla darbetti. Arbede çevredeki vatandaşlarn müdahalesiyle son bulurken o anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, araçtaki 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, tartıştıkları adamı araçtan yaka paça dışarı çıkardı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Yolun ortasına bıraktıkları adamı sopa, tekme ve tokatla uzun süre darbeden şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.