Sesinden rahatsız olduğu çocukları sopayla dövdü

Sesinden rahatsız olduğu çocukları sopayla dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan C.T., çocuklara saldırdı. Eline aldığı sopayla çocuklara vurmaya başlayan şahıs, müdahale etmeye çalışan vatandaşları da darbetti.

Adana’da bir şahıs, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle eline geçirdiği sopayla saldırmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtulurken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Sesinden rahatsız olduğu çocukları sopayla dövdü - 1. Resim

KARDEŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN HEDEF OLDU 


Olay, önceki gün Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G.(6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T. elinde sopayla sokağa çıktı. Önce küçük çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G.'de (10), sopa darbelerin hedefi oldu. Hızını alamayan şahıs, müdahale eden vatandaşlara da sopayla vurmaya başladı. 

Sesinden rahatsız olduğu çocukları sopayla dövdü - 2. Resim

ÇOCUKLAR VATANDAŞLARIN SAYESİNDE KURTULDU 


Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F..G.(18) ise C.T.'ye saldırdı.

Sesinden rahatsız olduğu çocukları sopayla dövdü - 3. Resim

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaşanan o anlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili mağdurun çocukların ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

