Çocukların yanında babalarını tokatlamıştı! Tutuklu saldırganın iş yerini kurşunladılar

Önceki gün Gebze'de 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

ÇOCUKLARIN YANINDA TOKAT ATTI

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

"BENİM DE YANIMDA ÇOCUĞUM VAR, KÜFÜR EDİYOR"

Şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" cevabını verdi.

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşın, fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili sürücünün tutuklandığını açıkladı. Tunç yaptığı paylaşımda, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" ifadelerine yer verdi.

İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Öte yandan ülkede infiale neden olan tokat görüntüsünün ardından saldırganın İstanbul Kartal'daki eğlence mekanının kurşunlandığı öğrenildi. Olayda kimseye zarar gelmezken polis ekipleri saldırıya ilişkin inceleme başlattı.