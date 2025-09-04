Zabıtaları sopayla darbeden belediye başkanı şimdi yandı! Görevden alınmasını isteyecekler

Zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Erukan Çabuk'un (42) CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından darbedilmişti. Başkanın zabıtaları sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

GEÇEN SENE DE BİR PERSONELİ DARBETMİŞ

Başkan Hayla'nın mobbing yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edilirken; Başkan Hayla'nın 31 Mart seçimlerinin hemen 10 gün sonrasına Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S.'ye hakaret edip, boğazını sıktığı anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada dolaşıma açıldı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın müvekkilleri olan zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş ve Ceyhun Erukan Çabuk'u görev tanımları dışında parke taşı döşemeye zorlandıklarını iddia eden Avukat Melih Nebi Yavuz, "Bu hukuka aykırı emri ret etmeleri üzerine, belediye başkanı tarafından darp edilmişlerdir. Müvekkillerim darp raporu alarak, bu konuda şikayette bulunmuşladır. Belediye başkanı, suçu tasarlayarak, müvekkillerimin üzerine sopayla gelerek, şiddet uygulamıştır. Bu açıkça TCK 86. ve devamı maddelerinde, Yargıtay kararları ışığında silahlı kasten yaralama suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır.

Bu mesele yalnızca bir ceza soruşturması değildir. Burada siyasetçilerin, toplumun üst kesiminde bulunan kişilerin, toplumun alt kesiminden gelen kamu görevlilerine yönelik şiddeti meşru gören bir tavrıdır. Hangi partiden olursa olsun hiçbir siyasetçi, kamu görevlilerini kendi çıkarları uğruna kullanamaz, hukuka aykırı emir vermez. Görevini yerine getiren bir kamu görevlisine el kaldıramaz. Bunu hukuk sınırları içerisinde korumak zorundayız" diye konuştu.

"GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İÇİŞLERİ'NE BAŞVURACAĞIZ"

"Kamu görevlisine uygulanan her türlü şiddet, yalnızca mağduru değil devleti ve milleti de hedef almaktadır" diyen Yavuz, "Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Müvekkillerim adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca belediye başkanının görevden alınması için İçişleri Bakanlığı nezdinde de müracaatımızı yapacağız. Hukuk devletinde hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Hiç kimse bulunduğu makamın arkasına sığınarak, şiddeti meşrulaştıramaz. Bu bir siyasi mesele değildir, bu hukuk düzeninin korunması adına alınması gereken en önemli adımlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMALARINI HAYRETLE DİNLEDİK"

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sosyal medya hesabından yayınladığı ve kendisine komplo kurulduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın açıklamalarını hayretle inceledik. Sen kamera kayıtları, tanıklar ve delillerle sabit olan bu suçu bir kalıp uydurarak, ifade ediyorsun. Başkana yaranmak için sosyal medyadan yapılan hakaretleri de yakından takip ediyoruz. Bu yorumları asla kabul etmiyoruz. Hakkın ve hukukun olmadığı yerde adaletsizlik türer. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hangi partiden olursa olsun, bir siyasi nüfuzun, garibanın ve emekçinin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğiz"

3 SUÇLAMA VAR

Şiddet görev zabıtaların avukatı Melih Nebi Yavuz, Başkan Hayla hakkında "Tasarlayarak silahla kasten yaralama", "Nüfuzunu kullanarak görevi kötüye kullanma" ve "Hakaret" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.