Esenyurt'taki poligonda hem kendini hem eğitmenini vurdu!

Esenyurt'ta 34 yaşındaki E.K. isimli şahıs, poligonda intihar etmeye çalıştı. E.K.'nın nişan aldığını gören eğitmen engellemek istedi ancak şahıs hem kendini hem de eğitmeni vurdu Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir poligonda meydana gelen olayda poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldı. M.H.A. (28) isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.'yı (34) görünce hemen araya girdi. E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu.

İKİ YARALI DA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.