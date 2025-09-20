Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esenyurt'taki poligonda hem kendini hem eğitmenini vurdu!

Esenyurt'taki poligonda hem kendini hem eğitmenini vurdu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta bulunan poligonda 34 yaşındaki E.K. isimli şahıs, intihar etmeye kalkıştı. E.K.'nın nişan aldığını gören eğitmen müdahale etmeye çalıştı ancak E.K. eğitmeni de vurdu.

Esenyurt'ta 34 yaşındaki E.K. isimli şahıs, poligonda intihar etmeye çalıştı. E.K.'nın nişan aldığını gören eğitmen engellemek istedi ancak şahıs hem kendini hem de eğitmeni vurdu Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Esenyurt'taki poligonda intihara kalkışan şahıs eğitmenini de vurdu - 1. Resim

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir poligonda meydana gelen olayda poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldı. M.H.A. (28) isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.'yı (34) görünce hemen araya girdi. E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu.

İKİ YARALI DA HASTANEYE KALDIRILDI 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEKNOFEST'te 4. gün heyecanı zirve yaptı: SOLOTÜRK nefes kesti!Şehit Şeyda Yılmaz'ın katiline bir dava daha! Yağma suçundan da yargılanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafik magandası sürücüleri tehlikeye attı! Makas atıp hakaretler yağdırdı - 3. SayfaTrafik magandası sürücülere zor anlar yaşattıCami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu - 3. SayfaCami tuvaletinde gece yarısı korkunç olay!TikTok’taki skandala Bakanlık el koydu: Kızını canlı yayında oynatan baba gözaltında! - 3. SayfaPara uğruna evladını TikTok'ta kullandıZehir tacirlerine darbe üstüne darbe! 442 kilo metamfetamin ele geçirildi - 3. SayfaSarıyer’de nefes kesen operasyon!Uğur Aydan’ın acı sonu… Kullandığı motosiklet tarlaya uçtu - 3. SayfaUğur Aydan’ın acı sonu… Kullandığı motosiklet tarlaya uçtuAlkollü şahıs halay başı olmak istedi! Kadın solistin boğazını sıktı - 3. SayfaHalay başı olamayınca soliste saldırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...