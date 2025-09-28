Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'de terör örgütü DEAŞ operasyonu! Eski üst düzey isim öldürüldü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın eski üst düzey üyesi Haşim Ruslan'ı insansız hava aracı saldırısıyla öldürdü.

Suriye'de, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından ekonomi ve altyapı alanlarında toparlanma süreci hakim oluyor. Ülkede terör sorunu devam ederken, gerginlik belli bölgelerde zaman zaman zirve yapıyor.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan hava saldırısı! Can kaybı var - 1. Resim

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA CAN KAYBI VAR

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’a ait insansız hava aracı, Suriye’nin İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'in eski üst düzey üyesi Haşim Ruslan’ı hedef alarak öldürdü.

Shafaq News'den edinilen bilgilere göre, bu ayın başlarında ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hama kırsalında gerçekleştirdiği nokta hava saldırısında başka bir üst düzey DEAŞ mensubunu öldürmüştü.

Öldürülen isim, "Abdurrahman el-Halebi" olarak bilinen Ömer Abdulkadir Bassam Fattravi idi. CENTCOM, Fattravi’nin ABD’ye doğrudan tehdit oluşturduğunu ve ülkeye yönelik saldırılar planladığını açıklamıştı.

Son saldırı, CENTCOM güçlerinin bölgede artan operasyonlarının devamı niteliğinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay Halep’in kuzeyindeki Azez’in Atme beldesi ve el-Bab kentinde düzenlenen hava saldırılarında da üst düzey DEAŞ liderlerinden Diyaa Zuba’a Mosleh el-Hardani ile iki oğlu öldürülmüştü.

Kaynak: Dış Haberler

