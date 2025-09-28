Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Semih Özeken'in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu

Semih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu

Semih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tırının brandasını katladığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Semih Özeken, Bolu’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. 

Semih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu - 1. Resim

TIR BRANDASINI KATLARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, S.O. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tomruk yüklü tırın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı. 

Özeken'in, fabrikaya yük boşaltmak için tırın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. 

Semih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu - 2. Resim

KURTARILAMADI 

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

