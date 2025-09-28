Semih Özeken’in feci sonu… Brandayı katlarken canından oldu

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi.

TIR BRANDASINI KATLARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, S.O. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tomruk yüklü tırın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı.

Özeken'in, fabrikaya yük boşaltmak için tırın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

KURTARILAMADI

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.