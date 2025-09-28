Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BM’nin merkezi New York’tan İstanbul’a mı taşınıyor?

BM’nin merkezi New York’tan İstanbul’a mı taşınıyor?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
BM’nin merkezi New York’tan İstanbul’a mı taşınıyor?
Birleşmiş Milletler, İstanbul, BM, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezini İstanbul’a taşıma ihtimali yeniden dünya gündemine taşındı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, TRT World’e yaptığı açıklamada, ABD’nin finansal baskısı ve siyasi müdahaleleri nedeniyle bu seçeneğin “sürekli değerlendirildiğini” söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul mükemmel bir BM merkezi olabilir” çıkışının ardından, kulislerde bu ihtimalin giderek güç kazandığı konuşuluyor.

Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezini İstanbul’a taşıma ihtimali yeniden gündeme geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, TRT World’e yaptığı açıklamada, ABD’nin finansal baskısı ve siyasi müdahaleleri nedeniyle bu seçeneğin “sürekli değerlendirildiğini” söyledi.

İSTANBUL GÜÇLÜ ADAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İstanbul’un “mükemmel bir BM merkezi” olabileceğini vurgulamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de aralarında bulunduğu bazı liderler, BM’nin ana organlarının krizden etkilenen New York yerine kendi şehirlerine taşınması önerisinde bulundu.

Dujarric, İstanbul’un halihazırda birçok BM kuruluşunun bölgesel merkezine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “İstanbul bu nedenle sürekli değerlendiriliyor” dedi.

BM’nin merkezi New York’tan İstanbul’a mı taşınıyor? - 1. Resim

ABD'DE FİNANSAL KRİZ

Trump yönetimi döneminde ABD, 2025 yılında BM fonlarında büyük kesintiler yaptı. 2026 için 500 milyon dolarlık ek bir kesinti gündemde.

BM kulislerinde personel azaltımı, bazı birimlerin birleştirilmesi ve kaynakların pahalı Batı merkezlerinden daha uygun şehirlere kaydırılması seçeneği her geçen gün daha fazla tartışılıyor.

"ABBAS'A VİZE KRİZİ"

ABD’nin siyasi müdahalesi tartışmaları da alevlendirdi. BM Sözcüsü Dujarric, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a vize verilmemesini eleştirerek, “Bizim tutumumuz, Başkan Abbas da dahil olmak üzere her başkana vize verilmesi gerektiği yönündedir. Bu uygulama BM kurallarına aykırıdır” dedi.

Abbas’a yasak getirilirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’ta konuşma yapabilmesi uluslararası tepkilere yol açtı.

GEÇMİŞTE DE TAŞINMIŞTI

BM’nin Genel Kurulu, daha önce de ev sahibi ABD’nin vize kısıtlamaları nedeniyle taşınmak zorunda kalmıştı. 1988’de Filistin lideri Yaser Arafat’ın engellenmesi sonrası toplantı Cenevre’de yapılmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

Barcelona-Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta?Düğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu'yu dostu dahi istemiyor! Arjantin Devlet Başkanı Milei "Ziyarete gelme" dedi - DünyaNetanyahu'yu dostu dahi istemiyor!Gazze'deki İsrail bombardımanında rehineler kayboldu! - DünyaGazze’deki İsrail bombardımanında rehineler kayboldu!Trump’tan Gazze için ateşkes sinyali! Netanyahu görüşmesi öncesinde açıkladı - DünyaTrump, 'Bunu başaracağız' diyerek duyurdu!Microsoft neden İsrail’i bazı hizmetlerinden mahrum bıraktı? Sır perdesi aralanıyor - DünyaMicrosoft neden İsrail’i bazı hizmetlerinden mahrum bıraktı?Suriye'de terör örgütü DEAŞ operasyonu! Eski üst düzey isim öldürüldü - DünyaSuriye'de terör örgütü DEAŞ operasyonu!Rusya’dan Ukrayna’ya 500 İHA ve 40 füze: Polonya hava sahasını kapattı - DünyaAvrupa ülkesi aniden hava sahasını kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...