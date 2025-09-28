BM’nin merkezi New York’tan İstanbul’a mı taşınıyor?

Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezini İstanbul’a taşıma ihtimali yeniden gündeme geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, TRT World’e yaptığı açıklamada, ABD’nin finansal baskısı ve siyasi müdahaleleri nedeniyle bu seçeneğin “sürekli değerlendirildiğini” söyledi.

İSTANBUL GÜÇLÜ ADAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İstanbul’un “mükemmel bir BM merkezi” olabileceğini vurgulamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de aralarında bulunduğu bazı liderler, BM’nin ana organlarının krizden etkilenen New York yerine kendi şehirlerine taşınması önerisinde bulundu.

Dujarric, İstanbul’un halihazırda birçok BM kuruluşunun bölgesel merkezine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “İstanbul bu nedenle sürekli değerlendiriliyor” dedi.

ABD'DE FİNANSAL KRİZ

Trump yönetimi döneminde ABD, 2025 yılında BM fonlarında büyük kesintiler yaptı. 2026 için 500 milyon dolarlık ek bir kesinti gündemde.

BM kulislerinde personel azaltımı, bazı birimlerin birleştirilmesi ve kaynakların pahalı Batı merkezlerinden daha uygun şehirlere kaydırılması seçeneği her geçen gün daha fazla tartışılıyor.

"ABBAS'A VİZE KRİZİ"

ABD’nin siyasi müdahalesi tartışmaları da alevlendirdi. BM Sözcüsü Dujarric, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a vize verilmemesini eleştirerek, “Bizim tutumumuz, Başkan Abbas da dahil olmak üzere her başkana vize verilmesi gerektiği yönündedir. Bu uygulama BM kurallarına aykırıdır” dedi.

Abbas’a yasak getirilirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’ta konuşma yapabilmesi uluslararası tepkilere yol açtı.

GEÇMİŞTE DE TAŞINMIŞTI

BM’nin Genel Kurulu, daha önce de ev sahibi ABD’nin vize kısıtlamaları nedeniyle taşınmak zorunda kalmıştı. 1988’de Filistin lideri Yaser Arafat’ın engellenmesi sonrası toplantı Cenevre’de yapılmıştı.