Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na video ile katılacak! ABD vizesini iptal etmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD’nin vizesini iptal etmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın video yoluyla Genel Kurul’a hitap etmesine onay verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta yapılacak 80. BM Genel Kurulu toplantıları sırasında konuşmasını önceden kaydedilmiş bir bildiriyle görüntülü olarak yapmasına olanak tanıyan karar tasarısı kabul edildi.

BM Genel Kurulu, ABD'nin vizesini iptal ettiği Abbas'ın, 80. BM Genel Kurulu toplantılarına uzaktan video kaydı ile hitabına izin vermesi için sunulan karar tasarısını oyladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na video ile katılacak! Karar kabul edildi - 1. Resim

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE 5 ÜLKEDEN VETO

Oylamada, Abbas'ın toplantılara video kaydı ile katılımı için 145 üye "evet" oyu verirken, ABD başta olmak üzere 5 üye "hayır" oyu kullandı.

BM Genel Kurulunun 6 üyesi ise oylamaya katılmadı.

ABD VİZESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD yönetimi, kısa süre önce aldığı kararla Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından ağustos ayının sonunda yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Abbas dahil, Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinin bir kısmının vizelerini, BM Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta gerçekleşecek yıllık toplantısı öncesinde iptal ettiği duyurulmuştu.

Bakanlığın kararı, İsrail ordusunun Gazze'yi savaş bölgesi ilan ettiği gün açıklanmıştı.

