Ankara'da kritik zirve! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Ankara kritik bir görüşmeye daha ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul edecek.
İkili görüşmenin ardından Abbas onuruna akşam yemeği verilecek.
