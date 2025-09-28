Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı

Kaza, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde meydana geldi.

BİR AİLE HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelen S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü anne ile birlikte 3 çocuğu yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.