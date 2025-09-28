Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı

Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı

Güncelleme:
Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bahçe duvarına çarptı. Kazada anne ile 3 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde meydana geldi. 

Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı - 1. Resim

BİR AİLE HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelen S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü anne ile birlikte 3 çocuğu yaralandı.

Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı - 3. Resim

