Çorum'u birbirine kattılar! Ekipler her yerde ev kurşunlayan 2 kızı arıyor

Akılalmaz olayi Çorum'da Kahraman Çavuş Caddesi’nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki genç kız, cadde üzerindeki 5 katlı binanın en üst katındaki eve tüfekle 3 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS HER YERDE ARIYOR!

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, binaya ateş açıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.