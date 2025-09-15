Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çorum'u birbirine kattılar! Ekipler her yerde ev kurşunlayan 2 kızı arıyor

Çorum'u birbirine kattılar! Ekipler her yerde ev kurşunlayan 2 kızı arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;u birbirine kattılar! Ekipler her yerde ev kurşunlayan 2 kızı arıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da 2 genç kız 5 katlı bir binanın en üst katına ateş açtı. Olayda can kaybı olmazken evde maddi hasar oluştu. Polis her yerde şüphelileri arıyor.

Akılalmaz olayi Çorum'da Kahraman Çavuş Caddesi’nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki genç kız, cadde üzerindeki 5 katlı binanın en üst katındaki eve tüfekle 3 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çorum'u birbirine kattılar! Ekipler her yerde ev kurşunlayan 2 kızı arıyor - 1. Resim

POLİS HER YERDE ARIYOR!

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği evde maddi hasar oluştu.

Çorum'u birbirine kattılar! Ekipler her yerde ev kurşunlayan 2 kızı arıyor - 2. Resim

Polis ekipleri, binaya ateş açıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EuroBasket'te şampiyonluk kaçtı, büyük üzüntü yaşandı: Milli yıldız gözyaşlarını tutamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da nefes kesen anlar: Nehre düşen aracının tavanında dakikalarca bekledi - 3. SayfaNehre düşen aracının tavanında dakikalarca beklediBatman'da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti - 3. Sayfa4 kişilik aileyi kurdukları pusuda katlettilerBolu'da ıslak yolda iki motosiklet devrildi: 4 yunus polisi yaralandı - 3. SayfaIslak yolda motosikletler devrildi: 4 yunus polisi yaralandıNevşehir'de acı olay: Balkondan düşen çocuk can verdi - 3. SayfaNevşehir'de acı olay: Balkondan düşen çocuk can verdiBursa'da 10 yaşındaki çocuk, girdiği marketi savaş alanına çevirdi - 3. Sayfa10 yaşındaki çocuk, marketi savaş alanına çevirdiSamsun'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - 3. SayfaDefine ararken suçüstü yakalandılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...