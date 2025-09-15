Batman'da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, uzun namlulu silahla hafif ticari araca düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusu kuruldu.

Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı(5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

BİR AİLE KATLEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.