Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Batman'da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Batman'da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Batman&#039;da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Batman'ın Beşiri ilçesinde biri aracın taranması sonucu anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti. Katledilen ailenin gittikleri düğünden evlerine döndükleri belirtildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, uzun namlulu silahla hafif ticari araca düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

Batman'da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR 

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusu kuruldu.

Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı(5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

Batman'da bir ailenin içinde olduğu aracı taradılar! Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti - 2. Resim

BİR AİLE KATLEDİLDİ 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İl başkanı ve 6 ilçe başkanı istifa etti! İyi Parti'de Sakarya kopuşuHulusi Belgü: Bir golümüz verilmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da nefes kesen anlar: Nehre düşen aracının tavanında dakikalarca bekledi - 3. SayfaNehre düşen aracının tavanında dakikalarca beklediBolu'da ıslak yolda iki motosiklet devrildi: 4 yunus polisi yaralandı - 3. SayfaIslak yolda motosikletler devrildi: 4 yunus polisi yaralandıNevşehir'de acı olay: Balkondan düşen çocuk can verdi - 3. SayfaNevşehir'de acı olay: Balkondan düşen çocuk can verdiBursa'da 10 yaşındaki çocuk, girdiği marketi savaş alanına çevirdi - 3. Sayfa10 yaşındaki çocuk, marketi savaş alanına çevirdiSamsun'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - 3. SayfaDefine ararken suçüstü yakalandılar!Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Devrilen minibüste çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...