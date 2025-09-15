Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İl başkanı ve 6 ilçe başkanı istifa etti! İyi Parti'de Sakarya kopuşu

İl başkanı ve 6 ilçe başkanı istifa etti! İyi Parti'de Sakarya kopuşu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İl başkanı ve 6 ilçe başkanı istifa etti! İyi Parti&#039;de Sakarya kopuşu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'da İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak ve 6 ilçe başkanı partiden istifa ettiklerini açıkladı. Uçak istifa açıklamasında "Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık" dedi.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, 6 ilçe başkanıyla birlikte partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini büyük gurur ve heyecanla yürüttüğünü dile getirdi.

İl başkanı ve 6 ilçe başkanı istifa etti! İyi Parti'de Sakarya kopuşu - 1. Resim

İSTİFA METNİNDE SERT SÖZLER 

Siyaseti kişisel çıkar, kariyer hesabı ve menfaat hırsı üzerine değil, millet sevdası üzerine inşa ettiklerini belirten Uçak, "Sonuçları ne olursa olsun bu hesapları yapanların karşısında dimdik durduk ve duracağız. Bizim davamız Türkiye davasıdır, sevdamız Sakarya sevdasıdır." ifadesini kullandı.

Uçak, gelinen noktada İYİ Parti'nin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunarak, şunları kaydetti:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız. Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim."

Ahmet Uçak, Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara'nın da istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cedi Osman: 2 dakikada maçı kaybettik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da iç istihbaratın başına Türk kökenli Sinan Selen atandı - GündemAlmanya'da iç istihbaratın başına bir Türk atandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajıTrabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor" - GündemBelediye başkanından sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor"Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı! Ortak eylem planı hayata geçiyor - GündemTürkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı!Bakan Fidan'dan Doha'da üst düzey diplomasi - GündemBakan Fidan'dan Doha'da üst düzey diplomasiMHP lideri Bahçeli'den vefa! Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı - GündemTayfur'un kabrini yaptırdı, detaylar dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...