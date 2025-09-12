Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti






CHP'li Beykoz Belediye Başkan Vekili ve meclis üyelerinin partilerinden istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Yardımcısı Melih Karakaya görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Özlem Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti.

Gürzel sert ifadeler kullanırken CHP'li meclis üyeleri de partiden ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu isimlerin hafta sonu AK Parti'ye geçeceği konuşulurken yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİ BIRAKTI

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa etti. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti - 1. Resim

Bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu belirten Karakaya, "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

"CHP ÇATISI ALTINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Karakaya, kendisine güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir."



