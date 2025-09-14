İşgalden kurtarılan Karabağ'da sıcak saatler: Ermeni asıllı saldırgan az kalsın kenti kana bulayacaktı!
Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde, Ermeni asıllı bir saldırgan, otomatik silah, dolu 4 şarjör ve 5 el bombası ile yakalandı. Şahsın, kentte düzenlenen bir etkinliğe gitmeye çalışırken fark edildiği ve kendini durdurmak isteyen polisle çatıştığı kaydedildi. Yaralı olarak yakalanan Ermeni asıllı saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Ermeni asıllı bir şüphelinin silahlı saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.
OTOMATİK SİLAHI, DOLU 4 ŞARJÖRÜ VE 5 EL BOMBASIYLA ETKİNLİĞİ KANA BULAYACAKTI
Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hankendi sakini Ermeni asıllı Karen Avanesyan'ın (58), önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak şehirde düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.
POLİSLE ÇATIŞTI
Açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan'ın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayda bir polis memurunun da yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.