Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ermeni konsolos Azerbaycan için mi çalıştı? Gizli belgeler ortaya çıktı

Ermeni konsolos Azerbaycan için mi çalıştı? Gizli belgeler ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ermeni konsolos Azerbaycan için mi çalıştı? Gizli belgeler ortaya çıktı
Casusluk, Azerbaycan, Ermenistan, Diplomasi, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Ashkhen Aleksanyan, ülkesine dönüşünde Azerbaycan lehine casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Graparak gazetesinin eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanına dayandırdığı habere göre, Aleksanyan’ın üzerinde Azerbaycan’a bilgi aktardığı iddiasını güçlendiren belgeler bulundu.

Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Ashkhen Aleksanyan, yaklaşık iki ay önce ülkesine dönüşünde Azerbaycan lehine casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. 

Skandal, Ermenistan merkezli Graparak gazetesi tarafından, eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanına dayandırılarak ortaya çıkarıldı.

Ermeni konsolos Azerbaycan için mi çalıştı? Gizli belgeler ortaya çıktı - 1. Resim

AZERBAYCAN ADINA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?

Gazetenin aktardığına göre, Aleksanyan’ın üzerinde Azerbaycan’a bilgi aktardığına dair şüphe uyandıran belgeler bulundu. 
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, iddiaların ardından Dışişleri Bakanlığı binasında geniş çaplı arama ve inceleme başlattı. 

Kurum bilgisayarları ve resmi evraklar tek tek mercek altına alındı.

SKANDAL KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

Graparak, olayın uluslararası düzeyde rezalete dönüşmemesi için Ermenistan hükümeti tarafından bilinçli şekilde basından saklandığını öne sürdü. 

Şüphelerin merkezinde diplomatik belgeler, gizli yazışmalar ve dijital kayıtlar olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Dış Haberler
Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladıHastanenin doğum hatası kızını engelli bırakmıştı! Mahkeme kararı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’de düşen F-35 aslında Türkiye’nin miydi? Kaza raporu ortaya çıkardı - DünyaABD’de düşen F-35 aslında Türkiye’nin miydi?Hastanenin doğum hatası kızını engelli bırakmıştı! Mahkeme kararı belli oldu - DünyaDoğumdaki hata engelli bırakmıştı...Mavi Vatan’da yeni çağ: Türk uçak gemisi 10 bin deniz mili yakıtsız gidecek! - DünyaTürk uçak gemisi 10 bin deniz mili yakıtsız gidecek!Netanyahu'ya tokat üstüne tokat! Londra’daki savunma fuarından kapı dışarı edildi - DünyaNetanyahu'ya tokat üstüne tokat!Tıp dünyası bu vakayı konuşuyor Karaciğerinde 12 haftalık bebek... - DünyaTıp dünyası şokta: Karaciğerinde 12 haftalık bebek...ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yanlışlıkla Rusya’daki CIA ajanını ifşa etti! - Dünyaİstihbarat dünyasını sarsan skandal
Sonraki Haber Yükleniyor...