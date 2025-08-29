Ermeni konsolos Azerbaycan için mi çalıştı? Gizli belgeler ortaya çıktı
Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Ashkhen Aleksanyan, ülkesine dönüşünde Azerbaycan lehine casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Graparak gazetesinin eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanına dayandırdığı habere göre, Aleksanyan’ın üzerinde Azerbaycan’a bilgi aktardığı iddiasını güçlendiren belgeler bulundu.
Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Ashkhen Aleksanyan, yaklaşık iki ay önce ülkesine dönüşünde Azerbaycan lehine casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.
Skandal, Ermenistan merkezli Graparak gazetesi tarafından, eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanına dayandırılarak ortaya çıkarıldı.
AZERBAYCAN ADINA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?
Gazetenin aktardığına göre, Aleksanyan’ın üzerinde Azerbaycan’a bilgi aktardığına dair şüphe uyandıran belgeler bulundu.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, iddiaların ardından Dışişleri Bakanlığı binasında geniş çaplı arama ve inceleme başlattı.
Kurum bilgisayarları ve resmi evraklar tek tek mercek altına alındı.
SKANDAL KAMUOYUNDAN GİZLENDİ
Graparak, olayın uluslararası düzeyde rezalete dönüşmemesi için Ermenistan hükümeti tarafından bilinçli şekilde basından saklandığını öne sürdü.
Şüphelerin merkezinde diplomatik belgeler, gizli yazışmalar ve dijital kayıtlar olduğu ileri sürüldü.