Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlıkları süren Archie Brown ile Edson Alvarez’in Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı. Ayrıca Fred’in geçen sezon Galatasaray derbisinde gördüğü kart nedeniyle cezalı olması, sarı-lacivertlilerin orta sahada yalnızca İsmail Yüksek ile kalmasına yol açtı.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısının son karşılaşması olan 17’nci hafta mücadelesinde deplasmanda ikas Eyüpspor’a konuk olacak Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak, 23 Aralık Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesi kadrodaki eksiklere dair değerlendirmelerde bulundu.

Takımda bulunan iki önemli eksik hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde Archie Brown ve Edson Alvarez'den sakatlıkları dolayısıyla yararlanamayacağını söyledi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Archie Brown, Beşiktaş derbisinde kadroda bulunmayacak

"OLMAYACAKLARI KESİN"

Tecrübeli teknik adam, kendisine yöneltilen "Konyaspor maçının hücum hattıyla aynı hücum hattı. Bu da Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin maçı erkenden koparmak isteyeceği anlamına gelir mi?" sorusuna, "iki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar. Ancak bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta" şeklinde cevap verdi.

Kadroda bulunan önemli eksiklere de açıklamalarında yer veren Tedesco, "detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Edson Alvarez, Beşiktaş derbisinde kadroda bulunmayacak

FRED'İN CEZASI VAR

Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Bu sebepten dolayı Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Eksiklerden dolayı Fenerbahçe'de derbi öncesinde orta saha rotasyonunda sadece İsmail Yüksek bulunuyor.

Fenerbahçe'de cezası bulunan Fred, Beşiktaş derbisinde kadroda bulunmayacak

Haberle İlgili Daha Fazlası