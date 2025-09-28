Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu'yu dostu dahi istemiyor! Arjantin Devlet Başkanı Milei "Ziyarete gelme" dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun planladığı Arjantin ziyareti, Devlet Başkanı Milei'nin yaklaşan seçimler nedeniyle halkın tepkisinden çekinmesi üzerine iptal edildi. 2 lider arasındaki ilişkiler, birbirlerine karşı takındıkları samimi tavır ve jestleriyle biliniyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den kendisini kabul eden sayılı ülkelerden olan Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.

BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıktı.

HALKIN TEPKİSİNDEN KORKTU, "ZİYARETE GELME" DEDİ

Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.

Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatlarının, martta İsrail ordusunun Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

BM Genel Kurulu'nda farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etmiş ve Netanyahu bu nedenle hemen hemen boş bir salona konuşmak zorunda kalmıştı.

